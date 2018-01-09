В Сети бурно обсуждают прошедшую в Лос-Анджелесе церемонию вручения премии «Золотой глобус-2018». Однако внимание зрителей по всему миру привлекли не сколько статуэтки победителей, сколько встреча «лицом к лицу» бывших жен 54-летнего Брэда Питта — 48-летней Дженнифер Энистон и 42-летней Анджелины Джоли.

С того рокового дня, когда Питт ушел от Энистон к Джоли — своей партнерше по фильму «Мистер и миссис Смит», прошло уже 13 лет. За эти годы Анджелина и сама, на радость Дженнифер, получила статус «бывшая»: в 2016 году они с Брэдом развелись. Но даже при таких обстоятельствах знаменитая война Джоли и Энистон не прекратилась. Актрисы принципиально не посещают одни и те же премии и светские рауты, пишет издание 7Дней.

Однако на 75-й церемонии награждения «Золотой глобус» женщины сделали исключение. Они обе пришли на премию в черном и поддержали кампанию Time’s Up, цель которой — положить конец сексуальным домогательствам, которым подвергаются женщины во всем мире. Анджелина выглядела счастливой и позировала фотографам со своим приемным сыном Паксом. Дженнифер Энистон, напротив, проигнорировала пресс-волл и сразу же устремилась в зрительный зал. Звезду сериала «Друзья» гости мероприятия смогли увидеть лишь во время самой церемонии, когда она поднялась на сцену, чтобы вручить одну из наград. Отметим, что предыдущая встреча Джоли и Энистон состоялась в 2015 году — тогда обе актрисы посетили премию Critics’ Choice Awards. Ранее им приходилось сталкиваться только на «Оскаре» в 2009-м.