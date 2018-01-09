Пенитенциарная служба министерства юстиции потратит 35 405 манатов на подписку на периодическую печать в этом году.
Как сообщает Report, эта сумма будет выплачена ОАО «Азерметбуатйайымы».
Пенитенциарная служба министерства юстиции потратит 35 405 манатов на подписку на периодическую печать в этом году.
Как сообщает Report, эта сумма будет выплачена ОАО «Азерметбуатйайымы».
Дата: 2018/01/09 17:55
Раздел: Азербайджан, Наша жизнь
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