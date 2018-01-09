«Сотрудники поисково-спасательной службы делают все возможное для обнаружения пропавших альпинистов. Однако из-за сложных климатических условий и угрозы схода лавины на указанных территориях осуществлять поиски очень рискованно».

Об этом сказал начальник службы горноспасательной службы МВД Австрии Адольф Харрер.

«Мы можем только предполагать по какому направлению они двигались. Альпинисты намеревались взойти на вершину Туфандага, однако из-за климатических условий сменили маршрут. Из-за ухудшения погодных условий они разбили временный лагерь. На следующий день погодные условия не улучшились, поэтому определить направление к Туфандагу не было возможно. На них должны были быть специальные сигнальные маячки. Если бы на них были эти приспособления, то найти их было бы проще», — приводит слова Харрера агентство АПА.