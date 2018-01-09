Новый премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий провел перестановки в правительстве страны, сообщает РИА Новости.

Глава кабмина отправил в отставку министра иностранных дел Витольда Ващиковского и министра национальной обороны Антони Мачеревича. Новым главой внешнеполитического ведомства стал Яцек Чапутович, политолог, профессор социальных наук, а главой оборонного — Мариуш Блащак, до этого времени возглавлявший МВД Польши.

Кадровые перестановки были озвучены в ходе торжественной церемонии смены состава правительства в присутствии президента Польши Анджея Дуды.

В декабре 2017 году премьер-министр Польши Беата Шидло ушла в отставку. Новым главой кабмина стал вице-премьер, министр финансов и развития Матеуш Моравецкий, который обещал провести перестановки в правительстве.