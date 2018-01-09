«490 жалоб за 6 месяцев в одну организацию это — приличная цифра, свидетельствующая не только о том, что в Иране у женщин есть проблемы, но и о том, что женщины в этой стране доверяют НПО, что женщины достаточно смелы и пытаются отстоять свои права». Об этом Minval.az заявила глава Женского кризисного центра Матанат Азизова, комментируя отчет иранской правозащитницы Лейлы Аршад.

Вопросы, касающиеся женщин и детей, в настоящее время игнорируются в условиях политических проблем, отмечается в докладе Лейлы Аршад, исполнительного директора дома социальной помощи «Ханех Хоршид» («Дом Солнца»).

Она подчеркнула необходимость принятия законов о «ликвидации насилия в отношении женщин». «В настоящее время у нас есть законопроекты, которые в течение десяти лет находятся в парламенте, но их не рассматривают. Главный вопрос: что может быть важнее, чем положение женщин и детей? В течение многих лет в повестке дня парламента стоят законопроекты о поддержке детей и ликвидации насилия в отношении женщин. И об этом сообщало государственное информационное агентство ISNA 25 декабря 2017 года».

В свою очередь Мохсен Аршадзаде, генеральный директор «Организации благосостояния» в иранской провинции Восточный Азербайджан отметил, что его организация зарегистрировала около 490 жалоб на женщин, которые пострадали от своих мужей с марта по сентябрь.

Как подчеркивает Матанат Азизова, в Иране в основном страдают азербайджанки. Да и отчет это показывает, ведь упоминается провинция Восточный Азербайджан.

«В Иране достаточно нарушений прав женщин и детей, связанных с религиозными браками, насильственным браками. И учитывая, что страна является соседом Азербайджана, то их традиции или религиозные аспекты, в которых нарушаются права женщин и детей как вирус передается и нам. Достаточно посмотреть «карту проблем» и мы увидим, что именно в южных регионах, граничащих с ИРИ преобладают те же проблемы: ранние браки, религиозные браки и т.д. Поэтому если иранские НПО серьезно возьмутся за искоренение насилия против женщин, то это также будет сказываться и на изменении ситуации в Азербайджане в положительную сторону», — подчеркнула Матанат Азизова.

Minval.az