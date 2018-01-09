Президент Болгарии Румен Радев позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

В информации пресс-службы президента Азербайджана говорится, что Румен Радев поздравил Ильхама Алиева с Новым годом, пожелал удачи в деятельности. В то же время, президент Болгарии поблагодарил главу азербайджанского государства в связи с открытием прямого воздушного сообщения между Баку и Софией, выразил уверенность в том, что это внесет вклад в укрепление связей между двумя странами.

В свою очередь, выразив благодарность за внимание и поздравления, президент Ильхам Алиев передал свои поздравления Румену Радеву по случаю Нового года. Глава государства подчеркнул значимость недавно открывшейся прямой воздушной линии между Баку и Софией с точки зрения дальнейшего расширения азербайджано-болгарского сотрудничества.

Коснувшись проекта «Южный газовый коридор», президент Болгарии подчеркнул важность этого проекта с точки зрения диверсификации источников газоснабжения Европы, особо подчеркнул решающую роль Азербайджана в этом проекте. Румен Радев отметил, что Азербайджан заинтересован в участии в деле газификации Болгарии.

Президент Ильхам Алиев сказал, что реализация проекта «Южный газовый коридор» успешно продолжается, в этом году ожидается завершение проекта TANAP, и в ближайшем будущем начнется поставка азербайджанского газа в Болгарию.

В ходе разговора Румен Радев пригласил Ильхама Алиева совершить официальный визит в Болгарию. Азербайджанский лидер принял приглашение.