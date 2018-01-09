Верховный лидер исламской революции Айатолла Али Хаменеи заявил, что необходимо различать законные требования народа от насильственных и вандализирующих действий определенной группы.

Об этом заявил Верховный Лидер на встрече с жителей города Кум во вторник. Встреча состоялась по случаю годовщины восстания народа Кума против режима Пехлеви 9 января 1978 года, передает Minval.az со ссылкой на İRNA.

Айатолла Хаменеи также призвал различать законные требования народа и дикие беспорядки. «Что касается недавних событий, то были проведены разнообразные анализы. Существует правильная точка, обычно используемая: это разделяет честные и законные требования людей от насильственных и вандализирующих действий определенной группы; эти два должны быть разделены», отметил Верховный лидер исламской революции.

По его словам, «все действия со стороны врагов против нас за последние 40 лет являются нападками на Исламскую революцию». «Революция политически искоренила врага из Ирана», добавил он.

Хаменеи подчеркнул, что США и Великобритания не смогли добиться дестабилизации ситуации в Иране в ходе недавних акций протестов. «Ещё раз, нация показала США, Великобритании и тем, кто пытается свергнуть Исламскую Республику Иран из-за границы, что «вы потерпели неудачу, и в будущем вы тоже потерпите неудачу», подчеркнул он.

«Согласно доказательствам, представленным специальными службами, была создана треугольная схема, активирующая эти события. Схема была разработана США и сионистами. Деньги прибыли из богатого государства вблизи Персидского залива. А третий фактор – ОМИН (Организация моджахедов иранского народа), которые были наняты для этой смуты», продолжал он.

«США являются крайне рассердитыми; они не только злятся на этого скромного человека. Они злятся на всех и на нацию, и на Исламскую революцию Ирана; потому что они были побеждены вашим великим движением», сказал Айатолла Хаменеи.

Протесты 9 января 1978 года рассматривается многими как начало серии протестов, которые привели к падению шаха и монархии в Иране, приведшие к исламской революции Ирана 11 марта 1979 года.

«Официальные лица США начали говорить бессмысленно: президент США говорит, что иранское государство боится своего народа. Нет! Иранское государство было рождено этим народом», отметил он.

«Президент США говорит, что иранское государство боится власти США. Ну, если бы мы так боялись, как мы выгнали вас из Ирана в конце 70-х годах и также из всего региона в 90-х годах?», добавил он.