Сотрудники Государственной пограничной службы (ГПС) задержали человека, которому было запрещено покидать страну.

Как сообщили АПА в пресс-службе ГПС, 5 января этого года гражданин Азербайджана Искендеров Ильгар Рафтар оглу (25.06.1980 г.р.) был задержан пограничниками при попытке выехать в Россию путем нарушения государственной границы через служебную территорию пограничной заставы, расположенной в поселке Самур Гусарского района.

В ходе предварительного расследования было установлено, что задержанный имеет задолженность различным банкам. Решением суда ему запретили покидать страну, в связи с чем он попытался покинуть территорию страны незаконным путем.

В настоящий момент оперативно-следственные мероприятия по факту продолжаются.