Президент Турции, лидер Партии «Справедливости и развития» Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подверг критике одного из основателей АКР Абдуллу Гюля.

Как сообщает АПА со ссылкой на турецкий телеканал NTV, выступивший сегодня на заседании парламентской группы АКР Эрдоган заявил, что те, кто не выразил вовремя отношения к происходящим событиям в стране, ведущие кампании против проведения референдума по переходу на президентскую форму правления, считаю себя вправе сегодня высказать свое мнение. Он сказал, что те, кто выступает против единства рядов АКР, уже не могут искренне находиться в составе этого каравана: «Покинувшие этот караван останутся там, где находятся сейчас. Мы же продолжим наш путь. Главная наша задача не допускать ошибок, вынести урок из предыдущих ошибок». Подразумевая А.Гюля, Эрдоган заявил, что те, кто прежде был в рядах АКР, а сейчас покинул их, не имеют права говорить о партии.

Отметим, недавно Гюль подтвердил принципиальность своей позиции и обещал в будущем выразить как экс-президент свое отношение к последним событиям и процессам в стране.