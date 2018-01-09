В минувшую субботу проживающий в России кулинар Сталик Ханкишиев (называющий себя азербайджанцем) на своей странице в Facebook снова взялся учить уму-разуму азербайджанцев. Человек, который в июле 2017-го года вызвал на себя шквал критики после обращения к азербайджанскому народу с просьбой не злорадствовать по поводу смерти российского блогера-националиста Антона Носика, известного своим враждебным отношением к нашей стране и властям, на сей раз призвал людей слушать великого Алима Гасымова. Казалось бы, чего плохого посоветовал человек, прославляющий национальную кухню за пределами страны? Но Ханкишиев сделал это в привычной для себя грубой и ругательной форме, ставя себя выше аудитории, к которой обратился.

Вот его пассаж:

«Азербайджанцы!

Пепел вам на голову. До каких пор вы будете заглядывать в силиконовые губы глупых эстрадных певичек всех трех полов, называя это азербайджанской музыкой?».

В ответ на хамский вызов незваного учителя «Минвал» опубликовал шпильку, автором которой является журналистка издания Яна Мадатова. С содержанием ее реакции на эпатаж кулинара можно согласиться или нет. Но Ханкишиев, не изменяя традициям интернетовского червя, у коего фонтанирует ЧСВ (чувство собственной важности), взялся оскорблять всех, кто «посмел» не разделить его точку зрения. В частности, и возглавляемое мною издание.

Интернетовский микроб, кстати говоря, по своему хамству очень схожий с покойным Носиком, рвал и метал в комментариях под материалом на нашем сайте: то просил какого-то читателя, несогласного с ним, оставить ему свой контактный номер для того, чтобы встретиться и поквитаться по приезду в Баку, то угрожал Яне: «Вот она меня разозлила – и еще поплачет». И это только «цветочки». Далее Ханкишиев закидал в комментариях нас ссылками на свои интервью, статьи – смотрите, мол, что я делаю для страны, а вы – бездельники и неудачники. Из всего этого следует печальный вывод — человек явно болен. И, кажется, безнадежно.

А теперь я обращаюсь лично к Сталику Ханкишиеву:

Во-первых, мы никогда не оспаривали ту работу, которую вы проводите и даже освещали ее: (http://minval.az/news/85268,http://minval.az/news/123644193, http://minval.az/news/123527166). Во-вторых, господин Ханкишиев, пока вы в апреле 2016-ого молчали, занимаясь своими кулинарными делами, так и не соизволили выразить элементарные соболезнования в память погибших в боях с армянскими боевиками в Карабахе, мы – «Минвал.аз» — находились на информационных баррикадах, вели бои в идеологическом пространстве, и делаем это по сей день. Это так, к слову.

Еще: в прошлом году, когда наш колумнист Тофик Аббасов ответил вам на то, что вы защищали Носика, призвав вас быть политкорректным, вы точно также вели себя: истерили, хамили, но до плебейских оскорблений в тот раз не дошло. Чего не скажешь о вашем вчерашнем поведении. Вы человек публичный, причем, «годитесь Яне в отцы» — как сами указываете в комментариях. Разве мужчине, причем, пожилому, делает честь оскорблять женщину, называя ее «потаскухой», «истеричкой-хамкой», а целое издание — «говносайтом»?

Вы открыто грозитесь расправой над Яной Мадатовой. И как после всего этого к вам относиться — как к пожилому и выжившему из ума человеку, который в силу своих лет явно испытывает психическую недостаточность, оскорбляя всех несогласных, или как к состоявшемуся кулинару? Если вы уж считаете себя причастным к азербайджанскому народу (не важно где вы родились, выросли, живете и какой вы национальности), то обязаны знать: мужчина, оскорбляющий женщину, используя площадную брань и непотребную лексику, в нашей стране мужчиной не считается.

И напоследок: у нас нет с вами никаких проблем, мы всегда готовы с вами пообщаться на темы (!), которые вы знаете. Но до тех пор, пока вы будете демонстрировать невоспитанность и не политкорректность, мы будем реагировать на вашу чушь, ровном счетом как на вздор любого другого публичного человека, который позволяет себе оскорблять азербайджанский народ и указывать ему, как себя вести, что ему делать и вообще как позиционировать. Занимайтесь-ка лучше своим делом.

Можно сказать, что в нем вы хороши, хотя пошлая лексика, которой вы оперируете, никак не вяжется с такими понятиями, как опрятность и чистоплотность. Без этих качеств невозможно себе представить такую важную сферу, как кулинария.

И напоследок, форма пиара, которую вы для себя придумали, абсолютно уродлива и скабрезна. Разберитесь-ка в себе.

С неуважением,

Эмиль Мустафаев, главный редактор сайта Minval.az