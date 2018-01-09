Смерть постигла гражданина Кувейта в одном из бакинских отелей. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах Наримановского района.

В отеле Oriva, расположенном на улице Зардаби, восьмого января скончался Месфер Оман Алиллахи, 1962 года рождения. По предварительным данным, турист умер в результате сердечной недостаточности.

В ходе расследования было установлено, что незадолго до смерти гражданин Кувейта привел в свой номер трех представительниц секс-индустрии. Мужчина скончался прямо на глазах у женщин. Последние покинули номер, как только поняли, что мужчина мертв.

Известно и то, что криминалисты не обнаружили у погибшего денег. Есть вероятность, что их у туриста украли приглашенные им проститутки.

Следствие по факту продолжается.