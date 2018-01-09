Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган вновь заявил во вторник о возможности возобновления операции «Щит Евфрата» в Сирии.

Как сообщает Anadolu, соответствующие планы он огласил во время выступления в Анкаре на заседании Партии справедливости и развития.

«Если на то будет воля Аллаха, мы продолжим операцию «Щит Евфрата» в Африне и Манбидже», — сказал Эрдоган.

В конце августа проправительственная газета «Сабах» сообщила, что Анкара ведет подготовку к переходу ко второму этапу операции «Щит Евфрата». Целью новой фазы назывался «срыв планов США, которые под видом борьбы с [объединением экстремистских группировок в Сирии] «Хейат Тахрир аш-Шам» пытаются передать [провинцию] Идлиб Рабочей партии Курдистана и партии «Демократический союз». Две последние политические силы считаются в Турции террористическими организациями, отмечает ТАСС.

Первая фаза операции «Щит Евфрата» длилась с конца августа 2016 года по март 2017 года. Она проводилась при поддержке турецких ВВС и бронетехники силами сирийской оппозиции, преимущественно группировки «Сирийская свободная армия». В результате под контроль оппозиции была передана созданная де-факто зона безопасности в приграничном регионе между городами Аазаз и Джараблус.