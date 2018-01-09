В отношении руководителя известной в Азербайджане клиники возбуждено уголовное дело.

Как передает Lent.az, в ходе проведенных в клинике им. Лейлы Шихлинской расследований было выявлено, что ее руководитель Лейла Шихлинская уклонилась от выплаты налогов на сумму 8 миллионом манатов.

В настоящее время в следственном управлении Министерства налогов ведется расследование.

Напомним, что дело по присвоению в этой клинике также расследуется в Бакинском суде по тяжким преступлениям.

Дела в отношении обвиняемых в присвоении главного бухгалтера Шахлы Аббасовой, Сакины Гасымовой, Айтен Гусейновой, Медины Хусеевой, Елены Абдуллаевой находятся в отдельном производстве. Обвиняемые лица обвиняют владельца клиники Лейлу Шихлинскую, а она в свою очередь обвиняет их.