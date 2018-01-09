Кто сделает первый шаг?

2018 год начался с обострения на линии соприкосновения армянских и азербайджанских ВС на оккупированных территориях Азербайджана. При этом подобное обострение предсказывали многие эксперты, прежде всего армянские и проармянские, видимо, пытаясь перевести стрелки от Еревана на Баку.

Так, кандидат исторических наук, координатор рабочей группы Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения Российской академии наук Александр Скаков в беседе с «Новости-Армения» отметил, что война в Нагорном Карабахе вполне возможна. И, как ожидалось, он думает, что инициатором будет Азербайджан.

В Армении обращают внимание и на Нахчыван, считая его новой горячей точкой. Так, обозреватель ереванского издания «Лрагир» Наира Айрумян прямо указывает на обеспокоенность на то, что в Нахчыване может появиться турецкая военная база и это может стать вероятным ответом Турции на пересмотр договоров, которые определяют границы Турции, в том числе, с бывшими советскими республиками. Эти границы, как пишет автор, определены московским русско-турецким договором. Айрумян напоминает, что «Статья III Договора гласила, что стороны согласны на образование на территории бывшего Нахичеванского уезда Эриванской губернии автономии «под протекторатом Азербайджана, при условии, что Азербайджан не уступит этого протектората третьему государству».

Далее, руководитель офиса «Ай дата» («Армянского вопроса») АРФ Дашнакцутюн Киро Маноян, комментируя состоявшиеся летом 2017 года в Нахчыване турецко-азербайджанские учения, отметил, что «Армении следует поднять вопрос о насильственном присоединении (! – Ред.) Нахчывана к Азербайджану и его международного статуса».

Как отмечают армянские СМИ, руководство Армении само признается, что за последние два года Армения и Азербайджан не ведут переговоров вокруг пунктов урегулирования конфликта.

Но ведь в конце прошлого года прошла встреча на уровне президентов Азербайджана и Армении, организованная под эгидой Минской группы ОБСЕ в Женеве? Армянский политолог Грант Мелик-Шахназарян открыто говорит, что руководство Армении согласилось на встречу только лишь по той причине, чтобы поддержать… «взаимопонимание, сформированное между Ереваном и посредниками Минской группы» (цитата по ереванскому сайту «Первый информационный»).

Между тем Масис Маилян, «глава» «МИД» «НКР» в своей статье в газете «Лрагир» отметил, что «временная непризнанность» «НКР» со стороны государств-членов ООН не может ставить под сомнение реальность того, что «НКР» является важным военно-политическим фактором в регионе.

Более того, он подчеркнул, что процесс международного признания «НКР» начался. В настоящее время он осуществляется на уровне отдельных административных единиц: штатов, округов и городов зарубежных государств (конечно не очень убедительно, но надо же как-то работать на потребу внутренней аудитории).

Далее Маилян заявил о том, что в 1994-ом и 1995-ом годах были подписаны трехсторонние соглашения о прекращении огня и его укреплении, под которыми стоит и подпись «карабахской стороны». Однако, это неправда. Нет ни одного документа, где подпись представителя «НКР» стоит рядом с подписями представителей Азербайджана. Даже приснопамятный экс-сопредседатель Минской группы ОБСЕ от России Владимир Казимиров это признал.

Об отсутствии подвижек по карабахскому урегулированию заявил и секретарь парламентской фракции Армянской Революционной Федерации Дашнакцутюн Агван Варданян. При этом он отметил, что на всех международных площадках Баку пытается начать работу, направленную против Армении.

В свою очередь Мигран Акопян, депутат от парламентской фракции Республиканской партии Армении Мигран Акопян считает, что Азербайджан думает, что у него есть шанс решить вопрос военным путем.

Но при этом в Армении открыто признают, что социально-экономическая ситуация в стране оставляет желать лучшего.

Социально-экономическая ситуация в Армении крайне тяжелая. Об этом в беседе с «Новости Армении» заявила депутат от блока «Царукян», председатель постоянной парламентской Комиссии по европейской интеграции Наира Зограбян, отвечая на вопрос, может ли дальнейшее ухудшение социально-экономической ситуации в стране, продолжение роста цен на товары первой необходимости привести к социальному взрыву и росту протестных настроений, способных вылиться в уличные акции.

На взгляд депутата, все это должно найти некое решение и каким-то образом разрядиться. «То, что происходящее точно приведет к росту эмиграции, это однозначно. Но выйдет ли народ на улицы, я просто затрудняюсь предсказать, потому что у нас сейчас, да и вообще в последние годы, царит какая-то внутренняя апатия, и люди протестуют, как говорится ногами, любыми способами покидая страну», — заключила депутат от блока «Царукян».

При этом, согласно недавнему исследованию, армянскому президенту Сержу Саргсяну доверяют лишь 9% армян (согласно докладу «Кавказского барометра 2017»).

Так что о стабильности в регионе Южного Кавказа можно лишь мечтать. И наступивший год вряд ли будет спокойным.

Наир Алиев

Minval.az