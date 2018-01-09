Неизвестные с ножами напали на 25-летнего племянника премьер-министра Франции Эдуара Филиппа и двух его друзей в городе Эйлате в Израиле. Об этом сообщает портал Ynetnews.

Как передает РБК, по данным портала, раненых французов обнаружила местная полиция. Двое из них получили легкие ранения, третий был серьезно ранен. При этом не уточняется, как сильно пострадал племянник Эдуара Филиппа. Пострадавшие были доставлены в медицинский центр Йосефталь.

По словам представителя полиции, на французских туристов напала группа местных жителей. На следующий день двоих французов выписали из больницы, они уже вернулись во Францию. Третий турист остается под надзором врачей.