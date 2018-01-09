10 января в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается нестабильная погода, временами будут идти дожди, в некоторых местах – мокрый снег. Будет дуть сильный северо-западный ветер, во второй половине дня порывы ветра ослабнут.

Как сообщили в Национальном департаменте гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью и днем составит 2-5°.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 773 мм ртутного столба. Относительная влажность составит 80-90%.

В районах Азербайджана также ожидаются дожди, в горных и предгорных, в особенности, в северных и западных районах пойдет снег. Местами будет туман, ветер западный, временами порывистый.

Температура воздуха ночью составит -1-4°, днем 4-8°, в горах ночью 5-10° мороза, днем 0-5° .