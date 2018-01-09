В Министерстве налогов Азербайджана от занимаемых должностей освобождены 64 сотрудника.

Как сообщили АПА в ведомстве, эти сотрудники отправлены в распоряжение министерства.

Среди них — советники министра, руководители структурных подразделений и другие должностные лица.

«Кадровые и структурные реформы начались в Министерстве налогов с целью модернизации налогового администрирования, формирования налоговой системы, отвечающей новым вызовам, и внедрению гибких механизмов администрирования. Целью реорганизации структуры министерства в то же время является улучшение предпринимательского и инвестиционного климата, устранение искусственных преград для бизнеса, формирование налоговой культуры в обществе, а также как составная часть партнерских отношений — обеспечение исполнения налогоплательщиками своих обязательств».