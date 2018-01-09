В Лянкяранском районе во время родов умерли близнецы.

Согласно Репорт, инцидент произошел в родильном отделении Лянкяранской центральной районной больницы.

Как сообщила АПА председатель Родовспомогательной комиссии министерства здравоохранения, главный акушер-гинеколог Севиндж Мамедова, во время госпитализации у Мамедовой Алиды было высокое давление: «Врачи приняли роды, несмотря на преждевременный срок. В Перинатальном центре детям была оказана помощь, но они умерли по причине того, чтобы были недоношенными и заражены инфекцией еще в утробе матери».