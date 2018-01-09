В Азербайджане предприниматель обвиняется в мошенничестве на полмиллиона долларов.

Как сообщает Report, житель Баку Насими Дадашов 1965 г.р. обратился в правоохранительные органы и сообщил, что в 2015 году житель Агджабединского района Мюльхазиль Балакишиев воспользовавшись его доверием взял у него денег на сумму 500 тысяч долларов США.

По факту по статье 178 (мошенничество) Уголовного кодекса возбуждено уголовное дело.

М.Балакишиев является учредителем комбината молочных продуктов Atena и владелец предприятия по переработке шерсти Fərhad-91.