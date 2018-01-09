Пострадавшие в результате взрыва мины на северо-восточном направлении в оккупированном Нагорном Карабахе армянские военнослужащие доставлены в Центральный клинический госпиталь Министерства обороны Армении. Согласно информации газеты «Айкакан жаманак», инцидент произошел 4 января, однако оборонное ведомство Армении решило скрыть этот факт от общественности.

Как сообщили корреспонденту Новости Армении в госпитале в Ханкенди, один из пострадавших был перевезен в Ереван накануне. Второй перевезен сегодня. У обоих пострадали ноги, проведена ампутация.