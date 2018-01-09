Минобороны России отказывается от использования операционной системы Microsoft на служебных компьютерах ведомства в пользу российской Astra Linux. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на источники.

«Минобороны приняло решение перевести все служебные компьютеры на операционную систему Astra Linux. Это полностью отечественная разработка, её создатель — московская компания «РусБИТех», — сообщает издание.

С 2018 года Минобороны получит первые пакеты Astra Linux для тестирования в войсках.

Отмечается, что следующим этапом станет загрузка российской ОС на специальные служебные смартфоны и планшеты.