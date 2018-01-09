Брэд Питт принял участие в торгах на ежегодном благотворительном аукционе Шона Пенна за лот, который давал право посмотреть один из эпизодов «Игры престолов» вместе с Китом Харрингтон и Эмилией Кларк, передает «Лайф».

Стартовая цена на лот составила 20 тысяч долларов. Брэд Питт сначала предложил 80 тысяч долларов, но потом сам же поднял ставку до 90 тысяч. Впрочем, Питту не суждено было провести вечер в компании с актёрами, сыгравшими Дейенерис Таргариен и Джона Сноу — его ставку перебил неизвестный участник аукциона, который предложил 160 тысяч долларов.

На благотворительном вечере также присутствовали Лена Данэм, Арнольд Шварценеггер, Конни Бриттон, Патриция Аркетт и Леонардо Ди Каприо.

Аукцион Sean Penn & Friends Help Haiti Home Gala проходит в шестой раз. Собранные средства отправляются на счёт организации J/P Haitian Relief Organization, которая занимается помощью населению острова Гаити, пострадавшему после землетрясения в 2010 году.