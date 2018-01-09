Как сообщалось, вчера вечером на станции метро «Улдуз» бросился под поезд житель города Гянджи Мустафазаде Рашад Элихан оглу 1995 года рождения.

Как передает Qafqazinfo, молодой человек всегда отличался социальной активностью. Он знал несколько иностранных языков и работал директором туристической компании «Glamour Center MMC». Несколько дней тому назад он организовал тур в Габалу.

Мустафазаде Рашад был очень активен в соцсетях, в новом году делился позитивными вещами.

Кроме того, он пел на свадьбах и госмероприятиях. Недавно он начал учиться играть на скрипке.