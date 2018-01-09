Члена команды клуба «Карабах» в составе футболистов в возрасте до 19 лет Ярослав Деда у себя на родине в Украине попал в список победителей в номинации «Золотой талант».

Как сообщает Report, в статье, подготовленной в связи с талантливыми игроками страны молодой полузащитник указан как вундеркинд. Летом 2017 года был оформлен трансфер 19-летнего форварда из «Волыни». В составе «Карабаха» он забил 3 гола в Юношеской лиге УЕФА.

Отметим, что на премию «Золотой талант» были указаны имена 13 кандидатов. Несмотря на то, что Ярослав Деда является членом сборной Украины, сформированной из футболистов в возрасте до 19 лет, в ближайшее время ожидается его переход в гражданство Азербайджана.