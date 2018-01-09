Азербайджан в ежегодном Индексе паспортов компании Henley & Partners улучшил позиции на две строчки, заняв 72-е место с возможностью посещать без визы 63 страны мира.

Как передает Интерфакс-Азербайджан, ежегодный Индекс паспортов компании Henley & Partners анализирует визовые правила более 200 стран и территорий мира и ранжирует их по количеству стран безвизового въезда.

«В 2018 году Азербайджан занял 72-е место в мировом рейтинге, разделив его с Индонезией, Филиппинами, Кубой и Кабо-Верде. Граждане Азербайджана могут посещать без визы 63 страны мира. Это лучший показатель за последние годы (62 страны 2016-м и 2017-м годах, 58 стран в 2015 году). В прошлом году Азербайджан занимал 74-е место в рейтинге», — отмечает Henley & Partners.

Страны-соседи Азербайджана разместились в Индексе паспортов следующим образом: Россия – 48-е место, Турция – 50-е, Грузия – 53-е, Казахстан – 65-е место. Грузия существенно улучшила свои позиции в рейтинге благодаря получению безвизового доступа в страны Шенгенской зоны в 2017 году.

На протяжении последних пяти лет первое место в рейтинге неизменно сохраняется за паспортом Германии. В 2018 году с немецким паспортом можно путешествовать без визы в 177 стран мира, что на одну страну больше, чем в прошлом году. Второе место досталось Сингапуру (176 стран), третье разделили сразу восемь государств: Великобритания, Дания, Италия, Норвегия, Финляндия, Франция, Швеция, Япония. Граждане этих стран получили возможность посещать без визы 175 стран мира. Большинство из них за год улучшили показатели безвизового доступа в другие страны.

Последнее место в рейтинге досталось Афганистану, гражданам которого открыт безвизовый доступ в 24 страны мира.

Henley & Partners — международный лидер в сфере планирования местожительства. Компания выступает в качестве советника правительств различных стран при разработке и внедрении программ инвестиционного гражданства, в том числе через приобретение и строительство недвижимости.