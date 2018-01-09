В Москве постепенно начинают осознавать, что с Азербайджаном надо быть «на вы»

Несколько дней назад на Facebook-странице посольства США в Азербайджане появилась любопытная карта, где разными оттенками сиреневого цвета было указано, сколько недель тратит среднестатистический американский дипломат на изучение в необходимой для работы степени языка той страны, куда он едет. Как оказалось, для человека, чьим родным языком оказывается английский, достаточно 24-30 недель, чтобы освоить французский, итальянский, шведский и норвежский. Исландский при этом эксперты «оценили» в 88 недель — на одном уровне с китайским и арабским. 36 недель понадобится для того, чтобы овладеть немецким. Азербайджанский и турецкий, так же как и русский, «оценили» в 44 недели. Важность страны, степень уважения к ее культуре и т.д. здесь абсолютно ни при чем — просто свою роль играет «структура» языка, порядок слов в предложении, суффиксы, префиксы и прочие тонкости словообразования.

О том, сколько времени тратят на освоение азербайджанского языка те, для кого родной язык — русский, достоверных сведений немного. А в окружении можно найти и «этнических русскоязычных», которые говорят на азербайджанском языке как на родном, и порой лучше иных азербайджанцев, и тех, кто, прожив в Баку лет этак сорок, дальше «salam» так и не продвинулся. Тем более что при весьма либеральной языковой политике в Азербайджане, где на любой «горячей линии» предлагают на выбор нажать цифру 1 для азербайджанского языка, 2 — для русского и 3 — для английского, стопроцентное знание азербайджанского языка от всех как бы и не требуется.

Но в мировой политике знают и другое. Освоить язык, даже такой сложный, как арабский или китайский — это еще не самая сложная задача. Куда труднее, даже зная язык, научиться понимать страну. И совсем сложно, если в дело примешивается убежденность, что тут и изучать нечего, что об этой стране все известно еще с тех времен, когда она была республикой в составе СССР. Нечто похожее происходит сегодня между Россией и Азербайджаном. Потому как даже беглый взгляд на ситуацию не оставляет сомнений: Кремль на азербайджанском треке столкнулся с совершенно новыми для себя реалиями. Нет, в Баку не перешли к жесткой антироссийской риторике по любому поводу, не открывают музей советской оккупации, не заявляют о готовности вступить в НАТО и даже не запрещают георгиевских ленточек. Произошло другое: Москва вдруг обнаружила, что с Баку, оказывается, надо разговаривать «на вы». И изрядную пищу для размышлений дает здесь немало событий прошедшего года, от скандала вокруг Лапшина до реакции Азербайджана на закрытие российскими властями ВАК. В Москве оказывались явно не готовы, что в Баку будут напоминать российским дипломатам о судьбе гражданина РФ Дильгама Аскерова, которого незаконно удерживают в Нагорном Карабахе армянские оккупанты, что выразят свое возмущение роспуском крупнейшей организации азербайджанской диаспоры в России…В Москве жесткие и принципиальные заявления Баку каждый раз вызывали смесь шока и растерянности: как это так? А затем, получив укол в державное самолюбие, действительно «снижали тон», меняли если и не позицию, то риторику и старались снизить накал полемики.

Но, пожалуй, наиболее ценную информацию к размышлению дает здесь история с так и не назначенным послом РФ в Азербайджане.

«Посольские проблемы»

Эта «информационная бомба» в азербайджанских СМИ взорвалась в конце 2017 года. Посольство РФ в Азербайджане до последнего времени возглавлял Владимир Дорохин: профессиональный дипломат, который за годы своей работы в Баку не раз демонстрировал умение «развязывать узелки» и «обходить острые углы». Но 27 ноября по решению президента РФ Владимира Путина Дорохин с должности посла в порядке ротации был отозван. Разместив на сайте посольства теплое обращение к гражданам Азербайджана, Дорохин Баку покинул. А вот кандидатура нового посла все еще не названа. И на фоне этой паузы и грянула сенсация. Несколько информационных сайтов сообщили: в Баку планировалось направить Георгия Зуева, который руководит кадровым департаментом МИД РФ. Рядовое вроде бы назначение. Но… Мало того, что Георгий Зуев известен своими связями с армянским кругами, так он еще и состоит в родственных отношениях с главой МИД Армении Эдвардом Налбандяном. И вот этого господина в МИД России сочли лучшим кандидатом на пост главы диппредставительства РФ в Азербайджане.

Это, конечно, хороший повод задуматься о качестве решений, принимаемых на Смоленской площади. Казалось бы, нас трудно чем-то удивить после того, как в тот же день, когда в селе Алханлы Физулинского района хоронили двухлетнюю Захру, убитую при обстреле с армянской стороны, в МИД РФ возмущались, что, оказывается, граждан России армянской национальности в Баку задерживают в аэропорту и отправляют обрато. Но в случае с Зуевым российские дипломаты все-таки нашли способ превзойти самих себя. В чем именно — уточнять не будем. Можно, конечно, порассуждать о степени выраженности проармянского крена в политике РФ вообще и на Смоленской площади в частности. Но тут речь идет не о крене или тренде, а о такой составляющей дипломатии, как профессионализм. Вернее, о его отсутствии. Вряд ли в Москве были не в курсе насчет «бэкграунда» Зуева или не догадывались, какую реакцию этот самый «бэкграунд» вызовет в Баку. Просто не посчитали нужным эту самую реакцию учитывать. И…просчитались.

Согласно дипломатическим процедурам, еще до публичного прибытия посла в страну, вручения верительных грамот и т.д и даже до официального назначения информация о будущем главе диппредставительства направляется властям той страны, где он будет аккредитован. В ответ в МИД приходит так называемый «агреман» — согласие принять посла. И если этого агремана нет, значит, предложенного господина в ранге посла здесь видеть не желают. Если верить «источникам», в случае с Зуевым агреман из Баку МИД РФ так и не получил.

Как вскоре отмечал российский либеральный журнал The New Times — Новое время, «Азербайджан стал первым из стран СНГ, который решился бросить вызов кадровым решениям Москвы на постсоветском пространстве. Баку не согласился с назначением Георгия Зуева, занимающего в ведомстве Сергея Лаврова должность заместителя директора департамента кадров, новым послом России в Азербайджане. Кандидатура Зуева была утверждена Госдумой еще в июле, однако МИД РФ так и не получил от Баку агреман на его назначение».

В МИД РФ попытались представить дело так, будто бы Зуева в Баку назначить и не пытались. Во всяком случае, министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Вене старательно уверял: «Относительно нашего нового посла в Азербайджане, который будет направлен, как только завершит свою миссию нынешний посол Дорохин, я видел примерно те же слухи, которые вы упомянули, в интернете. Мы никогда на Зуева не запрашивали агреман у правительства Азербайджанской Республики».

Но…тут министра подставил первый зампред Комитета Госдумы России по делам СНГ Константин Затулин, который взял и подтвердил: да, профильный комитет Госдумы кандидатуру Зуева рассматривал, но теперь в Азербайджан едет другой посол. Проще говоря, Москве вновь пришлось «глотать пилюлю». И, по данным источников в Госдуме, подбирать на должность посла РФ в Азербайджане дипломата, работавшего ранее в одной из стран СНГ. Кого именно, официально не уточняется.

Хэппи-энд? Для Азербайджана, безусловно, да. История с несостоявшимся назначением Зуева продемонстрировала то, во что еще совсем недавно в Москве просто не могли поверить: с Азербайджаном в межгосударственных отношениях надлежит вести себя «на вы», в соответствии с нормами, принятыми в цивилизованном мире. И не действовать нахрапом, рассчитывая потешить свое постимперское самолюбие.

Другой вопрос, понимают ли это в России. И вот тут надо бы поподробнее.

«Серийная дипломатия» дает сбой

Так уж совпало: несостоявшееся назначение Зуева послом РФ в Азербайджане пришлось как раз на новогодние дни. Когда многие зрители уже в который раз пересматривали «Иронию судьбы» — этакую советскую комедию, лав-стори в декорациях из жизни, где люди живут в одинаковых «типовых квартирах», обставленных одинаковой мебелью и где в двери врезаны типовые замки и смотрят «в типовом кинотеатре «Ракета» типовой художественный фильм». СССР, по отзывам многих, был в одном шаге от Китая с его униформами трех цветов и трех размеров. Сегодня советская «типовая серость» вроде бы ушла в прошлое. Если не считать…попыток учредить для постсоветского пространства или «ближнего зарубежья» этакую «типовую дипломатию». Которая отличается от дипломатии «настоящей» в той же степени, как типовой советский магазин «Продукты» — от спецраспределителя для номенклатуры. Или, тем более, западного супермаркета. Тем более что именно так, по типовой схеме, Кремль вел себя с союзными республиками в годы существования СССР.

Только вот авторы этой «типовой дипломатии» не учли сущую мелочь: за четверть века с лишним, прошедших после распада СССР, постсоветское пространство «расслоилось». Здесь, конечно, есть государства типа Армении, которые по-прежнему смотрят на Москву как на «начальника», «заступника» и вообще «барина», которого ни в коем случае нельзя разгневать. Но есть и государства, для которых собственная независимость — это не пустой звук. И это не только страны Балтии, которые уже вступили в НАТО и ЕС, не только Грузия и Украина, которые обозначили свое намерение туда вступать, но и Азербайджан. Тот самый Азербайджан, где подписали и переподписали нефтяной «Контракт века», где реализуют проект «Южного газового коридора», вводят в эксплуатацию железную дорогу Баку-Тбилиси-Карс…И где позволяют себе не выдать агреман для господина Зуева. Этакая неожиданная реальность на старых картах, где вроде бы те же города, те же горы и те же реки, но вот политические правила уже другие. И все это приобретает особую важность сегодня, когда Россия в очередной раз готовится к президентским выборам. Большинство экспертов сходятся во мнении: победа Владимира Путина на них по сути предрешена. Что, однако, не мешает многим экспертам строить планы возможных перемен в политическом курсе России, в том числе и в отношении Азербайджана. Вопросов здесь куда больше, чем ответов. Произойдут ли изменения в «команде» Путина? Стоит ли ждать кадровых подвижек и если да, то кого они затронут? И самое главное, появится ли на столе переговоров по Карабаху новый «план Путина», который позволит реально подтолкнуть процесс урегулирования? Или же в Москве будут по-прежнему придерживаться циничной рекомендации «вот пусть пройдет два, три, а лучше — четыре поколения, а там посмотрим, что делать с Карабахом», который излагал Дмитрий Медведев в интервью Сергею Брилеву в Баку?

Неудобное наследие в новых реалиях

Только вот ответы на эти вопросы затрагивают не только события на азербайджанском треке. Россия на Южном Кавказе, и не только на Южном Кавказе, попала в жесткие «клещи» между политикой «русского мира» и реалиями XXI века, в которые эта политика ну никак не встраивается. И если национальные интересы России требуют искать сближения с Азербайджаном и подталкивать реальное урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе, то уязвленное постимперское самолюбие диктует совсем другой сценарий: продолжать делать ставку на Армению, которую уже можно использовать для силового давления на Баку, Тбилиси, Анкару, срыва нефтегазовых и инфраструктурных проектов в регионе…Есть, конечно, шанс, что санкции, наложенные на РФ за захват Крыма, провал апрельского наступления армянских оккупантов и военные неудачи России на Донбассе заставят Москву переоценить прежние установки. Только вот шанс — это, увы, не свершившийся факт.

Другой вопрос, понимают ли в России, какой ценой для нее самой обойдется следование политическим установкам «времен очаковских и покоренья Крыма». Тем более что «покорение Крыма в версии 2.0» уже стоило ей санкций и вылета из «восьмерки».

Нурани, специально для Minval.az