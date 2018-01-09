Американские программы для граждан Сальвадора, Гаити, Никарагуа и Гондураса могут быть завершены в 2018 году.

Как сообщает DW, в ближайшее время правительство США намерено ужесточить миграционную политику.

Предполагается, что в сентябре 2018 года истекут сроки действия временных разрешений на пребывания около 200 тысяч граждан Сальвадора, живущих в США. После этого ранее находившиеся под особой защитой сальвадорцы должны будут либо покинуть страну, либо подать документы на постоянный вид на жительство.

В 2018 году подобная программа может завершиться для жителей Гондураса, а в 2019 году — для жителей Гаити и Никарагуа.

По данным СМИ, окончание миграционной программы для граждан Сальвадора, Гаити и Гондураса может оказать отрицательное влияние на ряд отраслей американской экономики, в том числе на строительство, переработку продуктов питания, содержание гостиниц и ресторанов, а также уход за больными.