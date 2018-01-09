Исполняющая обязанности специального посланника и координатора Госдепартамента США по международной энергетике Сью Саарнио совершит визит в Азербайджан в феврале, сказали во вторник Trend в Госдепе США.

Специальный посланник примет участие в четвертом заседании Консультативного совета «Южного газового коридора» в Баку, сказал официальный представитель Госдепа США.

Точная дата заседания будет обнародована в ближайшие дни.

Первое заседание Консультативного совета «Южного газового коридора» состоялось 12 февраля 2015 года, второе – 29 февраля 2016 года, а третье – 23 февраля 2017 года.