Связь с американским секретным спутником, запущенным в воскресенье, потеряна.

Как передает РИА Новости со ссылкой на газету Wall Street Journal, аппарат, построенный компанией Northrop Grumman, не смог отделиться от второй ступени ракеты Falcon 9. Скорее всего, он сломался или упал в море.

В США начали расследование, однако на данный момент нет признаков диверсии или какого-либо другого вмешательства.

«Мы не комментируем подобные миссии. Однако на данный момент показатели данных указывают на то, что Falcon 9 выполняет свою задачу номинально», — заявил представитель SpaceX Джеймс Глисон.

Ранее 8 января с мыса Канаверал стартовала ракета со спутником для правительственных нужд США. Запуск должен был состояться еще в ноябре 2017 года, но по различным причинам откладывался.