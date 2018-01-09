В Агдамском районе, в поселке Гузанлы совершен суицид.
Как сообщает АПА, житель села Хикмет Джабиев повесился во дворе дома, в котором проживал.
Причины самоубийства пока неизвестны. По факту ведется расследование.
В Агдамском районе, в поселке Гузанлы совершен суицид.
Как сообщает АПА, житель села Хикмет Джабиев повесился во дворе дома, в котором проживал.
Причины самоубийства пока неизвестны. По факту ведется расследование.
Дата: 2018/01/09 9:44
Раздел: Азербайджан, Происшествия
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