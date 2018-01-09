Президент Дональд Трамп намерен вновь выдвинуть свою кандидатуру на пост главы государства в 2020 году.

Как передает ТАСС, об этом заявил в понедельник журналистам заместитель пресс-секретаря Белого дома Хоган Гидли.

«Безусловно он [Трамп] собирается вновь побороться за пост президента на следующих выборах», — отметил Гидли. Стенограмму его высказываний распространил Белый дом.

Репортеры попросили его прокомментировать выступление популярной телеведущей Опры Уинфри в воскресенье в Лос-Анджелесе на 75-й церемонии вручения премий «Золотой глобус», после которого ряд американских СМИ сообщил, ссылаясь на источники, что она рассматривает возможность участия в президентских выборах в 2020 году. 63-летняя Уинфри, в частности, сказала: «Множество великолепных женщин, находящихся в этом зале, и некоторые очень достойные мужчины решительно борются за то, чтобы они могли стать лидерами».

По словам Гидли, он не обсуждал с Трампом эту речь Уинфри. «Но мы рады будем ответить на любой вызов, который кто-либо — Опра Уинфри или кто-то еще — бросит нам на следующих выборах», — указал заместитель пресс-секретаря. «Им придется противостоять президенту, достижения которого говорят сами за себя», — добавил он.