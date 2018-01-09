Первый раунд диалога по нормализации отношений между Республикой Корея и КНДР начался во вторник утром в приграничном пункте Пханмунджом.

Как передает ТАСС, об этом объявило министерство объединения Республики Корея.

Как сообщается, главной темой первых с декабря 2015 года межкорейских переговоров станут практические шаги по улучшению отношений Сеула и Пхеньяна, в частности возможное участие спортсменов КНДР в зимних Олимпийских играх 2018 года в Пхёнчхане.

В состав делегаций двух стран входят по пять человек. Делегацию Юга возглавляет министр объединения Чо Мён Гён, Севера — председатель Комитета по мирному объединению Кореи Ри Сон Гвон.