Главный тренер испанского «Реала» Зинедин Зидан признан лучшим тренером 2017 года по версии France Football.

Как передает ТАСС, 45-летний специалист стал обладателем награды второй раз подряд.

Зидан возглавил «Реал» в 2016 году и привел клуб к победе в Лиге чемпионов, завоеванию Суперкубка Европы и победе на клубном чемпионате мира. В сезоне-2016/17 «Реал во второй раз подряд победил в Лиге чемпионов, на клубном чемпионате мира и завоевал Суперкубок УЕФА, а также стал обладателем Суперкубка Испании.