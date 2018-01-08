Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что попытка атаковать российскую авиабазу Хмеймим и пункт обеспечения ВМФ в Тартусе в Сирии была «спланированной работой спецслужб, координирующихся США». Об этом сообщает РИА «Новости».

— По одной линии спецслужбы США передают нам информацию о подготовке теракта в Санкт-Петербурге, и тут же другая рука готовит других людей (для совершения теракта), обучает, вооружает, — сказал законодатель.

Также он добавил, что «это новые варианты террористической войны, они будут усовершенствоваться, ужесточаться, террористы апробируют новые технологии».