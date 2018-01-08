Американская телеведущая Опра Уинфри может баллотироваться в президенты на выборах 2020 года, передает CNN со ссылкой на ее близких друзей, пишет «Газета.ру».
СМИ обратили внимание на запоминающуюся речь телеведущей на церемонии «Золотой глобус» и отметили, что это может говорить о намерении Уинфри участвовать в президентской гонке.
Один из источников рассказал, что близкие телеведущей уже несколько месяцев обсуждают с ней возможность участия в выборах.
Представитель Уинфри отказался от комментариев.