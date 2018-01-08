УЕФА выплатил азербайджанским футбольным клубом «Карабах», «Габала», «Нефтчи» и «Кяпаз» определенные суммы.

Как передает «Азериспорт», средства, которые были получены УЕФА в виде штрафов за нарушение правил финансового «фэйр-плей» в прошлом сезоне, были перераспределены между участниками Лиги чемпионов и Лиги Европы сезона 2016/17.

Таким образом, «Карабах» и «Габала», выступавшие в прошлом сезоне в групповой стадии ЛЕ, получили по 78300 евро (около 160000 манатов), а «Нефтчи» и «Кяпаз», завершившие свой путь в квалификации – по 8540 евро (чуть более 17000 манатов).