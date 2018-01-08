Ведущими международного песенного конкурса «Евровидение-2018», который пройдет в Лиссабоне, выбрали четырех женщин. Об этом говорится на официальном сайте «Евровидения».

Организаторы конкурса отметили, что примером для выбора ведущих послужило то, что в Киеве в прошлом году впервые ведущими выбрали трех мужчин.

Конкурс в Лиссабоне будут вести актриса и ведущая Филомена Каутела, журналистка Сильвия Альберто, ведущая Даниэла Руа и борец за права женщин, а с 2000 года — послом доброй воли ООН — Катарина Фуртадо.