С 8 января начались поиски пропавших в горной местности Губинского района членов спортивного клуба «Гилавар» — Бабура Гусейнова (1990 г.р.), Намига Буньятова (1983 г.р.) и Фариды Джабраилзаде (1991 г.р.).

В сообщении оперативного штаба по поиску пропавших альпинистов в Губинском районе говорится, что в поисках альпинистов принимают участие отряды профессиональных спасателей МЧС, сотрудники МЭПР, профессиональные альпинисты и местные жители.

Во время поисково-спасательных мероприятий, начатых с 27 декабря, проверяется территория маршрута движения пропавших альпинистов, а также другие возможные места.