В конечно счете Иерусалим должен стать столицей двух государств – Израиля и Палестины, заявил глава британского МИД Борис Джонсон в ходе встречи со своим палестинским коллегой Риадом аль-Малки.

Об этом пишет в понедельник, 8 января, новостное агентство Reuters со ссылкой на официальное заявление министерства иностранных дел Великобритании.

«Я подтверждаю готовность моей страны поддерживать палестинский народ и принцип «два государства для двух народов», а также неизменную позицию Соединенного Королевства относительно статуса Иерусалима, и считаю необходимым немедленное возобновление мирных переговоров», – приводит агентство слова главы британского внешнеполитического ведомства.

«Статус Иерусалима в качестве столицы двух государств должен быть определен путем переговоров между израильтянами и палестинцами», – уверен Джонсон.

Глава МИД Великобритании также заявил в ходе переговоров, что палестино-британские отношения были и остаются прочными и дружественными, а аль-Малки выразил готовность укреплять их и дальше.

Эта встреча состоялась после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп признал Иерусалим столицей Израиля. Его заявление, которое идет вразрез с многолетней политикой США на Ближнем Востоке, возмутило палестинцев и спровоцировало беспорядки на Западном берегу и в секторе Газа, говорится в этом сообщении.

Спустя две недели после этого подавляющее большинство стран-членов ООН проголосовало против позиции США на Генеральной ассамблее.

Ранее глава британского правительства Тереза Мэй заявила, что она уважает решение Вашингтона, однако считает его «бесполезным» в аспекте стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Она также поддержала принцип «два государства для двух народов» с одной столицей – в Иерусалиме.