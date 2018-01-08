В центре Баку, предположительно, совершено самоубийство. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в правоохранительных органах.

В понедельник, восьмого января, примерно в пять часов вечера возле «Яхт-Клуба» в море упал неизвестный. Спасатели министерства по чрезвычайным ситуациям извлекли мужчину из воды, но уже было поздно, несчастный был мертв.

Личность мужчины пока не установлена, в этом направлении ведется работа. Предполагается, что неизвестный совершил суицид.

Позже стало известно, что совершившим попытку суицида является 21-летний житель Лерикского района Джахандаров Мелик.

Перед тем как броситься в море, он оставил на берегу свое удостоверение личности и студенческий билет.