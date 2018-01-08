Бывший полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо был представлен футбольной общественности и официально поставил подпись под контрактом с «Барселоной». Это стало известно в ходе специально организованной пресс-конференции.

Как пишет «Чемпионат», договор рассчитан до лета 2023 года. Подписание всех бумаг состоялось в присутствии президента «Барселоны» Хосепа Марии Бартомеу.

Ранее стало известно, что в ходе обследования врачи выявили у Филиппе Коутиньо повреждение бедра. На восстановление футболисту потребуется около трёх недель.

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