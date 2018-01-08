В Баку в понедельник днем «лондонское» такси налетело на фасад отеля Park Inn. Об этом Sputnik Азербайджан сообщили в Управлении полиции Сабаильского района.

На пересечении улицы Рашида Бейбутова и проспекта Нефтчиляр водитель такси потерял управление и врезался в крыльцо отеля. По предварительным данным, сначала столкнулись лондонское такси и Mercedes C-класса. В результате водитель лондонского такси не справился с управлением и врезался в крыльцо. В дорожно-транспортном происшествии пострадал водитель Mercedes.

Следственным отделом Сабаильского РУП выясняются причины возникновения ДТП.