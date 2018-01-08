На протяжении долгого времени армяне, изменяя названия оккупированных территорий, пытаются стереть из памяти народа историю, содержащуюся в истинных названиях тех краев. Даже слова истинно тюркско-азербайджанского происхождения пытаются преподнести миру как армянские. Одним из таких слов является топоним «Арсак», который не имеет к хаям (армянам) никакого отношения, что многократно уже было доказано, пишет ученый Кямран Рустамов в статье «Этимология слова «Арцах».

Помпей Трог выдвинул мысль, что «Происхождение Арсага не известно». Открывший всему миру язык памятников Орхон-Енисей датский ученый М.Томсен повторяет эту же мысль об асах. В.В.Бартольд называет асов «не тюрками», а Л.Н.Гумилёв называет их «таинственным народом».Присутствие в названиях континентов, стран и морей – Азия, Кавказ, Азов, частицы слова ас/аз уже доказывает то, что в свое время Асы считались одним из величественных народов мира. Присутствие корня «ас» в древних и современных наименованиях рек, морей и гор – Астрахань, Астара, Асны (село, река, племя, гора – Шарурский район), таких топонимов как Ос/Ош (Киргизия, Франция, Венгрия и др.) — доказательство того, что асы имели много адресов во многих странах. В различных местах – в Венгрии, Чувашии, можно заметить плотность топонимов связанных с асами – Эсы, Оссы, Асы, Ашеры/Асеры, которая является дошедшей до наших времен памятью о великом прошлом асов. В далекой Японии существуют названия городов, рек, морей Асахи (белые Асы), которые привлекают внимание как фонетические варианты слов асак/акас. Автор XIX века Иван Шопен также указывает на наличие на Кавказе рек, гор и морей, в названиях которых присутствует Ас, и называет асахов (белых асов) истинными владыками здешних мест. Автор объясняет значение слова ас как «всадник».

Таким образом, раскрытие тайны происхождения слова «сак», присутствующего в слове Арсак, от слова «асак», позволяет пролить свет на многие топонимы, этнотопонимы и антротопонимы. Соответствующий стиль записи фактов памятников Орхон-Енисей (V-IX века) о видоизменении «Асака» в «сак», и «сака» в «Асак» надо воспринимать как одну из загадок истории… На языке памятников Орхон-Енисей есть этнонимы начинающиеся при чтении исключительно с буквы А, но существующие как внутритекстовая транскрипция.

Последний из этих образцов – кс, был транскриптирован античными, нетюркскими авторами не в истинной форме «кас» (каспии), а без звука «а», что увело ученых от толкования историй об «акасах», к «абстрактным племенам» «касов» судьба и смысл которых не известны. Потому Геродот писал о них так: «Касы – давно вымерший, исчезнувший народ».

В пример можно привести тюркские эпонимы и этнонимы, указанные в древних и средневековых источниках, и до сих пор обладающие неизвестным смыслом – кун (гунн), бун, сибун, баск, сер, серик (Серики), Керр (ийа) и др. Все эти слова раскрывают свой истинный смысл и значение после добавления буквы «а» – акун (акхун – белые юноши – белые гунны, эбун – 10 эбов, асибун – дома он асов) самые древние тюркоязычные жители Кавказа: эбас ак (саки) – эб-эв (дом)–родина белых асов (Кавказ), асер-азер, асерик (Асерики) – Вторые мужчины асы, Акер-Ийа-(Кавказ) – «Белые храбрецы». Все эти примеры доказывают, что «сак» в истории существовало как «асак». В произведении «Страбо» в V веке до н.э. встречается имя иранского шаха Ксерекса и название области на эрмэн-тюркской земле Ксерсана. Произношение «Акаса» как «кс» встречается и в этих словах. Оно сильно изменило название этих тюркских образцов. Согласно древнетюркскому алфавиту ак асер акас… (Повелитель белых Асов) и Акас эр ак ас он… (Повелитель белых он асов) означали титулы и должности, относящиеся к тысячелетиям до н.э. Древние тюркские края «Улу гак ас эр эли» и «Кичиг ак ас эр эли» («эль» – значит страна), вероятно, являются древними названиями «Большой Мидии» и «Малой Мидии». Эти названия сохранились до наших дней в алжирских и марокканских топонимах «Эл Ксар аль Кябир» и «Эл ксар аль-Сагир».

Рум (Турция) «Эрон». Согласно особенностям древнетюркского алфавита это слово произносится в тексте как (Рон) рун. Слово состоит из двух частей – «эр» и «он». Использованию числа Он (десять) в качестве слова «ун» есть много примеров: Унагеб – Родина он Ага – большой владыка – белый храбрец Марв-ов, Каркун-ов. Значит «Эрон» означает Родина он храбрецов. В тысячелетиях до н.э. тюркские-ас племена были пронумерованы от 1 до 1000 и дальше. В этом смысле, Эрон в транскрипции нетюркских авторов отображен (без э) как «Рун». На Кавказе имеется информация об Арагон и Алазон (эр, ак, он, и он) Аз он – Он азах и племенах Он. Замена окончания н®м в конце слова «Рун» характерно для тюркского языка раннего периода. М.Кашгари (XI век) пишет о заменах произношении гурун–гурум, богун–богум: «Этот закон является особенностью тюркских языков. Я считаю это «Новым тюркским». Но и некоторые простые люди гыпчагов и других племен разговаривают также».

РАГ. Согласно заметкам «Страбо», после восстановления, город называемый греками «Европ», парфийцами называется «Арсак». Согласно вышеуказанным особенностям тюркского языка это слово есть Эрак (Арак) «белые храбрецы», и письменная форма этого слова греческими авторами была транскриптована не как Эрак (Арак), а в неправильной форме Раг (к®г). Форма произношения этого слова на языке древних (за сто и тысячи лет до н.э.) тюркских племен отражена в названиях притока Куры «Арак», а также в названии города Мидии «Раг» (истинное название Эрак – «место белых храбрецов»).

Связанные с именами «Эраков» (Арак), названия племен, областей и личностей Акар (нания), Акар (наны) свидетельствуют о наличии постоянной родины эрсаков не только на территории Кавказа, но и за его пределами.

Ягут Хамави (XII-XIII века) сообщает, что город Мидии Раг Известный Ибн Хордабехду под названием «Эр-Рей» (близ Тегерана) был завоеван Халифом Омаром и в 1220-м году — уничтожен монголами. Становится ясно, что название государства «Ирак», которое иракские туркмены и сегодня произносят как «Эраг», связано с «акерами» и арабы произносили его как «Эраг». Надо отметить, что название нынешнего Ирана произошло от слова Ирон (на гыпчагском: храбрецы оны) появилось таким способом и является словом исконно тюркского происхождения, на сегодня сформировалось как Иран. Стоит также добавить, что топоним Ирони на Кавказе (Грузия) также подтверждает это.

Ван (Турция) «Эбон». Значение этого слова связанного с названием племени Он эв (десять домов) означает дом – родина Онасов. Древние названия городов, краев, поселений и гор Ион, Элеон (Ил он, Эл он) и такие топонимы как Арагон (эр ак он – десять белых храбрецов) являются историческим доказательством того, что он ас эры (сакские храбрецы) являются коренными жителями на Ближнем Востоке, Малой Азии и других местах. Замены б®ф, е®а, а®о в названиях гор, а также полуострова Афон (Афос) во Фракии – дом «Онов» (дом он асов) одного происхождения с «Боном». Транскрипция «эбона» без звука Э привела к появлению названия страны и озера «Ван». Такого рода исторические и современные названия Арбун, Оркун (река Орхон), Крун, Карун, Аскеран, Шабран (Сабран) и другие названия краев, областей связаны с ас аками (саками), а также отражают понятие Эрсак.

Из всего вышесказанного становится ясно, что слово Эрсак по происхождению и смыслу является однокоренным с приставкой Эр, которая есть в начале слов Эрсары, Эртогрул, Эрдахан, Эрдебиль, Эраз (Араз), Эрзурум, Эрак (Эрах), и является исконно тюркским словом…

… Разумеется, у вторгнувшихся на Кавказ чужеземцев нет исторического или морального права на обладание землями Карабаха, название которого произошло от слова «Эр асак» – Эрсак (Арсак), означающего «Дом белых ас эров» (огузов), и всех территорий связанных с этим именем.

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