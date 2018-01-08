Учёные из из Шеффилдского университета заявили, что в мозге человека работает беспроводной «сканер» человеческих эмоций, принцип действия которого похож на беспроводную связь Wi-Fi.

По мнению учёных, «волновые процессы» в головном мозге изучают поведение и социальную активность окружающей среды и людей, формируя представления о человеке. При совпадении активности «волн» внутри человеческого мозга люди способны не только «общаться на одной волне», но и в организованных группах посещать определённые музыкальные или религиозные собрания.

Именно этот вид беспроводной мозговой связи помогает игрокам: активность головного мозга позволяет им быстро анализировать поведение оппонентов и «выдаёт» команды на определённые действия, связанные с игровым процессом.

При этом учёные отметили, что наиболее интересна групповая мозговая активность — именно благодаря этому феномену возникают «группы по интересам» — творческие объединения, клубы и многие другие социальные образования, соединяющие людей со схожей мозговой активностью, информирует Лайф.