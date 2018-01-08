Скандал произошел в продуктовом магазине, расположенном на улице Маршала Казакова в Петербурге.

Как передают российские СМИ, в половину четвертого 7 января в торговый зал зашел покупатель. Вскоре мужчина начал спор с владельцем магазина.

Когда словестные аргументы закончились, 29-летний уроженец Азербайджана схватил битую бутылку и напал на горожанина.

На место ЧП очевидцы конфликта немедленно вызвали скорую помощь и правоохранителей. Владелец магазина скрылся сразу после происшествия.

В приемном отделении Городскую больницы №26 медики диагностировали у 40-летнего пострадавшего множественные колото-резанные раны шеи, грудной клетки, брюшной полости, кистей рук, а также проникающие ранения в живот. В тяжелом состоянии пациент находится в реанимации, врачи ведут борьбу за его жизнь.

Следователи ведут допрос возможных свидетелей конфликта. Изъяты записи камер видеонаблюдения.

Возбуждено уголовное дело.