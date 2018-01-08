Заслуженный артист России, актер театра и кино Олег Гущин родился и вырос в Риге, но живет и работает в Москве. На экране у него сложился образ мужественного и бесстрашного героя, а театральные работы поражают своим разнообразием. Заслуженный артист играл в рижском и свердловском театрах, а теперь служит в московском театре «Гоголь-центр».

В интервью порталу «Москва-Баку» Олег Гущин рассказал о том, как на его творчество повлиял музыкальный гений Муслим Магомаев.

О планах сниматься в кино.

— Да, есть. Но я такой рубеж перешел возрастной и профессиональный, что уже не хочется сниматься в чем ни попадя. Вот, например, гениальный певец Муслим Магомаев, мог бы десятилетия еще петь, но не стал… Вы представляете, какое достоинство у человека, какой уровень своего ощущения, сколько силы воли, что он сам себе сказал «Хватит. Вот на этом я остановлюсь»! Я не говорю, что мне тоже пора остановиться, но то, что я сейчас выборочно подхожу к предлагаемым ролям – однозначно.

О желании съездить в Баку.

— Конечно хочу. Мой приятель не так давно снимался в Баку в фильме про Гейдара Алиева и остался в восторге от города. Сказал, что Дубай «отдыхает». Повода нет ехать у меня, был бы – с удовольствием бы тоже съездил. Я иногда по просьбам провожу творческие вечера, вот если бы пригласили, я бы с радостью приехал.

Об азербайджанской диаспоре в Риге.

— Насколько я знаю, диаспора очень большая и отношения у нее с правительством очень теплые. Много азербайджанских ресторанов. У меня есть хороший друг, Ильхам, живет в Риге с 16 лет, перевез всю свою семью в Латвию. Чувствуют они себя все там очень комфортно. Вот такой пример, иду я по старому городу, вижу легендарную гостиницу, которая раньше называлась «Рига», а на ней наряду с латвийским висит азербайджанский флаг. Оказывается, хозяин гостиницы азербайджанец.

О предпочтениях в азербайджанской кухне.

— Я обожаю плов, могу его есть в любом виде. Вообще, можно долго перечислять разные блюда, но плов – это любимое. В Риге хожу с друзьями в азербайджанские рестораны довольно часто.