В Азербайджане число больных, страдающих запущенной стадией туберкулеза и его распространенной формой, снизилось с 2010 года в два раза — с 7,6 % до 3,4 %.

Как сообщили в понедельник Trend в пресс-службе министерства здравоохранения Азербайджана, в последние годы наблюдаются положительные изменения в динамике заболевания туберкулезом.

Если в 2010 году на каждые 100 тысяч населения было зарегистрировано 53 случая заболевания, в настоящее время эта цифра снизилась до 39. Количество первичных случаев туберкулеза, выявленных в Азербайджане, снизилось на 21 %.

В результате усиленного лечения и обеспечения пациентов препаратами уменьшается число смертей от этой болезни. В 2010 году коэффициент смертности на 100 тысяч населения составлял 7,9, тогда как в 2016 году этот показатель составил 4,6.

Удалось достигнуть положительных результатов в борьбе с туберкулезом, устойчивым к препаратам. Если в 2007 году показатель первичных пациентов в Азербайджане, страдающих этой формой болезни, был самым высоким среди европейских стран, в настоящее время данный показатель среди первичных и повторно обратившихся пациентов снизился почти в два раза.