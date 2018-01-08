В воскресенье вечером, 7 января, в Харьковской области на расстоянии 200 метров от границы с Россией задержали трех нарушителей госграницы.

В Госпогранслужбе сообщили, что двое иностранцев из Грузии и Азербайджана в сопровождении гражданина Украины пытались незаконно пересечь госграницу в сторону РФ.

Как передает «Новое Время», задержанных доставили в пограничное подразделение для составления административно-процессуальных документов. В отношении иностранцев составлены протоколы по ст.204-1 КУоАП (Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины), а действия украинца квалифицированы по ст.332 УК (Незаконная переправка лиц через государственную границу Украины).

Напомним, что с 1 января 2018 года на пропускных пунктах на границе с Россией заработала система биометрического контроля.