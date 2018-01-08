«Никакого повышения заработной платы депутатов Милли Меджлиса нет». Об этом сказал замглавы финансового отдела Управделами Милли Меджлиса Джавид Мохбалы.

Он отметил, что распространенные в связи с этим сообщения не соответствуют действительности.

«Информация об увеличении заработной платы депутатов на 800 манатов безосновательна. Это не так. Исходя из увеличения размера финансовых средств, выделенных Милли Меджлису из госбюджета на 2018 год, предусматривается повышение суммы командировочных для депутатов. Это, по сравнению с предыдущим годом, определенное повышение, однако не та сумма, которая была указана. Никакого повышения в заработной плате депутатов нет. Если бы повышение было, тогда об этом в первую очередь узнали бы мы. Потому что заработную плату на карту депутатов начисляем мы. Нам такого поручения никто не давал», — отметил он.

Информацию о повышении зарплат азербайджанских парламентариев распространило в декабре агентство «Туран».

Издание отмечало, что в 2018 году расходы на содержание Милли Меджлиса составят 25 млн. 432 тыс. манат, что на 1,2 млн. манат больше от предусмотренного в проекте государственного бюджета.

«Согласно, опубликованному 26-го декабря указу президента Ильхама Алиева о применении закона АР «О государственном бюджета на 2018 год», каждому депутату прибавлено к зарплате 800 манат в месяц», — отмечало агентство.