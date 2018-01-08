Глава китайского бюро «Би-би-си» Кэрри Грейси уволилась со своей должности в Пекине в знак протеста против неравенства в оплате труда топ-менеджеров компании разных полов, передает «Газета».

Грейси, проработавшая на «Би-би-си» 30 лет, написала в своем блоге, что больше не может выполнять свою работу на высоком уровне, «борясь с боссами за равенство в оплате труда».

После публикации корпорацией данных о зарплатах сотрудников высшего звена, она узнала, что двое из четырех международных редакторов «Би-би-си» – оба мужчины – получали как минимум на 50% больше, чем их коллеги-женщины.